إزالة 15 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقنا

​تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا حملات الإزالة لكافة أشكال التعدي علي أراضي أملاك الدولة.

ووجه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا رؤساء القري بإزالة أي تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

المرحلة الاولى للموجه 25



وقال" أنور " تم تنظيم حملة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالبناء ضمن المرحلة الاولى للموجه 25 بقرية ابو مناع بحرى بكلا من الشيخ على شرق وابو مناع غرب وبحرى والعجمى برئاسة محمد حارث رئيس وحدة ابومناع بحرى وأسفرت الحملة عن إزالة 15حالة تعدي بالبناء عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت علي أراضي أملاك الدولة بمساحة قدرها 2012 متر بقرية أبو مناع بحري بالإضافة لـ 9 حالات تعدى آخرى على أراضى املاك الدولة بالزراعة وتمهيد زراعة بمساحه تبلغ 3 فدادين و18 قيراط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد "أنور" على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على مايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة.



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