الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

النيابة تعاين موقع حادث تسبب في مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين بطريق المحاجر

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

اننقل فريق من نيابة الجيزة للموقع حادث مصرع شخصان لقي مصرعهما، وأصيب 23 آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل بميني باص يقل عمالًا وموظفي شركة صناعات غذائية شهيرة اتجاه قرية برنشت بطريق المريوطية  بدائرة مركز البدرشين.

 

وكلفت النيابة بانتداب فريق من مرور الجيزة لفحص السيارات، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

 

وكشفت المعاينة الأولية أن عجلة القيادة اختلت وتسببت في تصادم سيارة ربع نقل مع ميني باص يقل عمالًا وموظفي شركة صناعات غذائية شهيرة اتجاه قرية برنشت.

حادث مروري 
حادث مروري 

حادث تصادم ووجود ضحايا قبل مدخل طريق المحاجر

 

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا قبل مدخل طريق المحاجر اتجاه قرية برنشت بطريق  المريوطية  بدائرة مركز البدرشين.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، إذ تبين بالفحص تصادم سيارة ربع نقل مع ميني باص يقل عمالًا وموظفي شركة صناعات غذائية شهيرة اتجاه قرية برنشت.

 

 تم نقلهم إلى مستشفى البدرشين للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة المركبات بالطريق الذي تسبب الحادث في شلل مروري به.

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نيابة الجيزة الجيزة مركز البدرشين طريق المحاجر

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