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حوادث

تجديد حبس سيدة بتهمة إدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر

تجديد حبس متهمة،
تجديد حبس متهمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وهمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الكتب والملازم التعليمية ونماذج الامتحانات - جهاز كمبيوتر محمول "بفحصه تبين احتواؤه على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع").

وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وارتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

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محكمة جنح مدينة نصر الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة

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