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رياضة

موعد مباراة الأهلي السعودي والريان القطري بدوري أبطال آسيا

الريان القطري،فيتو
الريان القطري،فيتو

يواجه فريق الأهلي السعودي مباراة قوية أمام  الريان القطري الذي يضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه  في مباراة حاسمة  في إطار الجولة الثانية من دور الـ16 لدوري أبطال اسيا.


موعد مباراة الأهلي ضد الريان في دوري أبطال آسيا

 

وتنطلق  مباراة  الأهلي والريان، اليوم الثلاثاء 11 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريان اليوم في دوري أبطال آسيا

 

وتُنقل المباراة بين الهلال ونظيره باختاكور، عبر قناة SSC HD1 Extra، كما تُذاع على فضائية beIN Sports AFC HD، وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1، وقناة الكأس 9.


وستقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، الذي يعد من أبرز الملاعب في المملكة، حيث يتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لذلك سيسعى الأهلي إلى استغلال ميزة اللعب على أرضه وأمام جماهيره لتحقيق الفوز.

من جهة أخرى، يدخل فريق الريان القطري  المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يضم في صفوفه اللاعب المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه، الذي يعتبر من أبرز اللاعبين في الفريق. 

وحقق فريق الأهلي انتصارًا مهمًا في مباراة الذهاب ضد الريان، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 3-1. أقيمت هذه المواجهة على ملعب استاد أحمد بن علي في قطر.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ16 بعد أن احتل المركز الثاني،حيث جمع 22 نقطة من خلال خوضه ثماني مباريات.

وتمكن فريق الأهلي من تحقيق أداء متميز في مرحلة الدوري، حيث سجل سبع انتصارات وتعادل واحد دون أن يتعرض لأي هزيمة.

وأظهر الفريق قوة هجومية ملحوظة بتسجيله 21 هدفًا، بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف فقط، مما يعكس توازنًا جيدًا بين الدفاع والهجوم.

في المقابل، يعاني فريق الريان من وضع صعب في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع، وهو ما يعد قبل الأخير في مراكز الصعود بين 12 ناديًا. 

وتمكن الفريق من تحقيق انتصارين فقط، بالإضافة إلى تعادلين، بينما تكبد أربع هزائم، ليجمع بذلك 8 نقاط فقط، مما يضعه في موقف حرج يتطلب تحسين الأداء في المباريات القادمة.

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