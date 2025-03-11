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حوادث

تجديد حبس سائق توك توك متهم بطعن زميله في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس سائق توكتوك متهم بطعن زميله من سلاح أبيض على يد زميله في منطقة عزبة النخل مما أسفر عن إصابته بجروح طعنية 15 يوما على ذمة التحقيق

وقال المتهم: إن المجنى عليه طماع ويريد أن يحمل الركاب معه قبله  وتعمد الحصول على تحميلة الركاب أكثر من مرة وعندما تحدث معه أثار غضبه وووبخه بالسب والشتائم.


وأضاف المتهم أنه نشبت بينهما مشادة بالأيدي فأخرج من طيات ملابسه سلاح أبيض  وطعنه لانه تعدي عليه بالضرب


وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة عزبة النخل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين سائقي توكتوك، بسبب خلاف على أولوية التحميل، تطورت إلى مشاجرة أقدم خلالها الطرف الأول على تسديد طعنة إلى الطرف الثاني في الجانب الأيمن مما أدى إلى إصابته.


وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح عين شمس قسم شرطة عين شمس منطقة عزبة النخل

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