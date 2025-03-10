الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى السلام

حريق شقة
حريق شقة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام دون وقوع أى إصابات.


ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى.

حريق شقة بالسلام 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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