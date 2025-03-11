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أخبار مصر

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف حجم الانتاج الحقيقي لحقل الفيوم 5 والكينج 2

المهندس كريم بدوي،فيتو
المهندس كريم بدوي،فيتو
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اعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية  الاسبوع الماضي عن  النتائج المبدئية للبئر الاستكشافية الفيوم 5 في منطقة شمال إسكندرية غرب البحر المتوسط في مياه عمقها ٣٤٦ مترًا باستخدام جهاز الحفر  فالاريس دى إس -١٢و جود طبقة حاملة للغاز وجارٍ عمل تسجيلات كهربائية في الأيام القادمة.


ويعد  البئر ثاني اكتشاف لشركة bp في المنطقة الغربية بعد البئر كينج٢ والثالث في هذه المنطقة بعد بئر أكسون وستعمل الشركة على ربطهما على الإنتاج في أقرب وقت كربط واحد مع منطقة الكينج الواعدة وخاصة لقرب المنطقة من تسهيلات الإنتاج الغربية.


ومن المتوقع أن توفر إنتاجية هذه الآبار حوالي مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية كل عام بعد وضعها على الإنتاج.


خبير بترولي يوضح


وصرح المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي والنائب السابق لهيئة البترول لفيتو إن التحليل الادق   لإنتاج هذا الحقل،لتوضيح  معدل الإنتاج اليومي والذي لم يعلن ضمن البيان   الذي اعلنته  مشيرا إلي انها   اكتفت بالإعلان عن مقدار الوفر البالغ مليار دولار سنويا الذي كانت ستتحمله الدولة بديلا.


واضاف إن سعر الغاز المسال طبقا لسعر TTF  يبلغ ١٢,١٦ دولار للمليون وحدة حرارية يضاف دولار واحد للشحن ونصف دولار لإعادة التغييز ليصبح سعر المليون وحدة تسليم مصر ١٣,٦٦ دولار والمقابلة ١٠٠٠ قدم٣ حيث أن الإنتاج سيقتسم مع bp لتحصل علي ٥٥٪ من موارد الحقول تسدده مصر بصفة فورية (٤٠٪ لاسترداد التكلفة، ١٥٪ ربح للشريك)  وباقي النسبة وقدرها ٤٥٪ حصة مصر المجانية والمقدرة بقيمة مليار دولار سنويا وبالتالي يصبح كمية الإنتاج المعادلة لمليار دولار  بسعر ١٣,٦٦ لكل الف قدم٣ هي ٧٣,٢ مليار قدم٣/ سنويا وحيث أن تلك الكمية تعادل ٤٥٪ من انتاج الحقل فيصبح انتاج الحقول مجمعة ١٦٢,٧ مليار قدم٣/السنة تعادل ٤٤٥ مليون قدم٣ غاز/ اليوم الواحد وتلك الكمية تتعدي ١٠٪ من إجمالي إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي.

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