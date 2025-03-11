الثلاثاء 11 مارس 2025
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أخبار مصر

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 11 رمضان

عدد ساعات الصيام
عدد ساعات الصيام اليوم، فيتو

يصل عدد ساعات الصيام اليوم بالتزامن مع اليوم الحادى عشر من شهر رمضان الكريم 13ساعة و38 دقيقة، حيث يرفع آذان المغرب 01: 6 مساء

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وتكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة. 


وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أعلن أن هلال شهر رمضان 1446 هجريا ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة ال47  قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة  28 فبراير  (يوم الرؤية ).


هلال رمضان 2025

وظل الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة وفى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية  لمدد تتراوح بين 34:37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فظل  لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة)ماعدا  جاكرتا حيث غرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

 

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