نقيب الصحفيين: عضويات الانتساب الأخيرة بأحكام قضائية والمجلس لم يتدخل في عمل لجنة القيد

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والمرشح على نفس المنصب في انتخابات التجديد النصفي للنقابة: "فيما يتعلق بملف القيد، فنحن أمام حالة تشوه كبيرة للمهنة، نتج عنها حالة تركز للملكية لبعض المؤسسات، وعدد محدود جدًّا من الصحف تقاوم هذه الحالة، وأغلبها لا يُعين، في ظل مهنة تتجدد، ومهنيين لا يجدون مسارات، وصحف متهمة بالمتاجرة بعضوية النقابة".

القيد بنقابة الصحفيين

وأضاف «البلشي» خلال لقائه بالزملاء في فيتو، ضمن جولاته الانتخابية: "نحن أمام مسارين كليهما مر، أولهما ضرورة إغلاق هذا الملف تمامًا هو ما يعني إغلاق السوق أمام صحفيين جدد، لتجديد المهنة لفترة طويلة، وهو حل مطروح طوال الوقت من البعض، وهناك طرف يطالب بإغلاق قيد النقابة لمدة ٥ سنوات، وطرف آخر يرفض هذا الحل ويجد فيه ظلما لأجيال كاملة تمارس هذه المهنة، وبالتالي هذا الصراع حله في تقديري، هو معالجة تشوه السوق، وهذا لا يعني أننا توقفنا ولم نتخذ خطوات مهمة في هذا الإطار".

وتابع: "مجلس النقابة لم يتدخل في عمل لجنة القيد تمامًا، إلا إذا للجنة نفسها اختلفت فرفعت للمجلس، وخلال العامين لم ترفع لجنة القيد للمجلس سوى ١٥ حالة كلها حُسمت لصالح الحل الأرءف بالمتقدمين، وهو ما يعكس حالة الاتفاق بين أعضاء اللجنة، ولا حديث عن تدخل المجلس في عملها مطلقًا، بل أجريت اختبارات إضافية بعد التدريب تميزت بالدقة والمهنية، واستعانت النقابة بلجنة فنية مشكلة من الجمعية العمومية، وبالتالي أرى تحسنًا في ملف القيد، في ظل اختبارات مهنية ولجنة فنية تحتاج أن تتمأسس داخل اللائحة ".



واستطرد: "بعض الأزمات التي يراها البعض داخل لجنة القيد، جزء منها أن هناك قواعد وضُعت، وجزء آخر مرتبط بحالة وصفها البعض بالتسيب لحالة أكثر انضباطًا، وجزء منها اختيار متنافرين داخل اللجنة للوصول إلى لجنة قيد منضبطة".

الانتساب بنقابة الصحفيين

أما عن الانتساب، قال نقيب الصحفيين: "لم نخترع الانتساب لكنه منصوص عليه داخل المادة رقم ١٢ من قانون النقابة، وأغُلق في فترة من الفترات بالطريق المباشر دون وضع ضوابط، فكانت النتيجة أن الانتساب أصبح بابًا مفتوحًا لقرارات القيد الاستئنافي، ويسمح بدخول أعضاء للجدول دون أن يخضعون للقواعد، وهو ما دعونا بشأنه الجمعية العمومية لنضع ضوابط بمشاركتها وتوافق عليها، هذا العام دخل ٣٠ حالة من القيد الاستئنافي إذا كانت هناك ضوابط، فلن يقبل منهم أحد".

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