الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحت شعار "كلنا واحد"، نائب محافظ قنا يشهد افتتاح البطولة الرمضانية بملعب الكنيسة البطرسية (صور)

نائب محافظ قنا يشهد
نائب محافظ قنا يشهد افتتاح البطولة الرمضانية، فيتو

نائبًا عن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، شهد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، مساء أمس الإثنين، افتتاح البطولة الرمضانية التي تُقام تحت شعار "كلنا واحد"، وذلك بملعب نادي الكنيسة البطرسية بقنا.

حضر فعاليات الافتتاح كل من اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وقيادات الكنيسة البطرسية.

المستوى التنظيمي الراقي للبطولة الرمضانية

وخلال كلمته، نقل نائب محافظ قنا، تحيات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي المتميز، وبالحضور اللافت والمستوى التنظيمي الراقي للبطولة الرمضانية، التي تُقام بمشاركة 45 فريقًا، كما أشاد بجهود اللجنة العليا لمونديال الهرم الرياضي والكنيسة البطرسية في تنظيم الفعالية، التي تأتي تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وانتصارات العاشر من رمضان.

من جانبه، أعرب القمص يوحنا صبري، راعي الكنيسة البطرسية، عن شكره وتقديره لنائب المحافظ والقيادات التنفيذية على حضورهم ودعمهم المستمر للأنشطة الرياضية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس روح الوحدة الوطنية بين المصريين، حيث يجمع بين المسلمين والمسيحيين في إطارٍ من المحبة والإخاء تحت راية الوطن الواحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الكنيسة البطرسية انتصارات العاشر من رمضان جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي قنا محافظ قنا نائب محافظ قنا

مواد متعلقة

الدكتور خالد عبدالحليم يشارك في حفل إفطار العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا

باستثمارات 20 مليون جنيه، محافظ قنا يفتتح السوق الحضاري بمجمع مواقف قنا

محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي بالديوان العام ضمن احتفالات العيد القومي

أسماء مصابي حادث قنا

الأكثر قراءة

زيزو يصطاد النسر، الزمالك يسخر من الأهلي قبل القمة 130

مصطفى يونس يكشف مفاجأة بشأن فشل صفقة انتقال زيزو للأهلي

خدع مبارك ونصب على الإخوان، فضيحة جديدة تلاحق أيمن نور مستريح أسطنبول

القبض على فرد الأمن المسؤول عن كلب الحراسة الذي عقر طالبة بجامعة القاهرة

درجات الحرارة تتجاوز الثلاثينات، موجة حارة تضرب البلاد بدءا من الثلاثاء

اجتماع عاجل لـ الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

دينك إيه؟ رد صادم وغير متوقع من يوسف زيدان

أول تعليق من قائد قسد على توقيع اندماج قواته في صفوف الحكومة السورية

منوعات

المزيد

إجلاء مئات العائلات في جواتيمالا بسبب بركان فويجو و30 ألف شخص في مرمى الحمم البركانية

خبيرة لغة جسد: نظرات حب خجولة بين ويليام وكيت في يوم الكومنولث

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أحمد كريمة: استخراج مومياوات الفراعنة وعرضها حرام

المزيد
الجريدة الرسمية