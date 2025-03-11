حريق يلتهم ميكروباصا بسوهاج

نشب حريق في ميكروباص واشتعال النيران بها واحتراقها أثناء السير بطريق فرعي بمركز أخميم بسوهاج.

بسبب ماس كهربائي حريق يلتهم سيارة مكروباص بسوهاج

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بميكروباص بطريق فرعي بمركز أخميم قيادة “عصام ع ح ع”، 43 عامًا - سائق، مقيم دائرة المركزبالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بحدوث ماس كهربائي بمقدمة السيارة واشتعال النيران بها واحتراقها وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده واحتراق السيارة بالكامل.



وأفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهه الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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