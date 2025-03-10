الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الإثنين

حنان رمسيس،فيتو
حنان رمسيس،فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة اليوم الاثنين.

 

والبداية من المملكة العربية السعودية

حيث استهل المؤشر الرئيسي تعاملات جلسة اليوم في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبه0.38%وهي تقدر ب 44نقطة ليصل الي 11791نقطة بقيم تداول تقارب 7مليار ريال.

وفي الكويت       

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبه 0.53%وهي تقدر ب 39نقطة ليصل الي 7379نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 55مليون دينار.

وفي الامارات

تواجدت مؤشرات الأسواق الإماراتية في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبه 0.69%وهي تقدر ب 36نقطة ليصل الي 5186نقطة، كما انخفض نؤشر فوتسي ابوظبي بنسبه 0.16%وهي تقدر ب 16نقطة ليصل الي 9432نقطة، وسط قيم تداول تصل الي 3مليار درهم بنهايه الجلسه.

 

وكان اداء الاسواق العربية في جلسة الاحد اول جلسات الاسبوع تباينا ففى المملكة العربية استمرت  مؤشراتها في التواجد في المنطقة الحمراء بعد اسبوع من الخسائر بسبب صدور نتائج اعمال شركات الطاقة والتي أتت أقل من توقعات العديد من الخبراء والمتعاملين حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.4% وهي تقدر ب 47نقطة ليصل الي 11763نقطة مع تدني في قيم التداول ليصل الي 6.5مليار ريال بنهايه جلسه التداول.

 

وفي الكويت وبفضل نتائج اعمال اسهم قطاع الصيرافة والخدمات المالية وبسبب ارتفاع قيم التداول اليوميه ارتفع مؤشر الكويت 50بنسبة 0.41%وهي تقدر ب 35 نقطة ليصل الي 7398نقطة بقيم تداول تجاوز 55مليون دينار.

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اداء الاسواق العربية الاسواق الخليجية الاسواق الاماراتية الخدمات المالية الاسواق العربية اسواق المال جلسة التداول

مواد متعلقة

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس

التباين يسيطرعلى أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء 23.10.2024

تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

تباين أداء أسواق المال الخليجية في جلسة الإثنين

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع مؤشرات البورصات الخليجية بعد موجة انخفاض بسبب التوترات بالمنطقة

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل لـ الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

القبض على فرد الأمن المسؤول عن كلب الحراسة الذي عقر طالبة بجامعة القاهرة

مصطفى يونس يكشف مفاجأة بشأن فشل صفقة انتقال زيزو للأهلي

درجات الحرارة تتجاوز الثلاثينات، موجة حارة تضرب البلاد بدءا من الثلاثاء

خدع مبارك ونصب على الإخوان، فضيحة جديدة تلاحق أيمن نور مستريح أسطنبول

اتحاد الكرة يوضح في بيان رسمي موقفه من أزمة حكام القمة 130

دينك إيه؟ رد صادم وغير متوقع من يوسف زيدان

حقيقة خناقة محمد صلاح وأرنولد في تدريبات ليفربول

منوعات

المزيد

خبيرة لغة جسد: نظرات حب خجولة بين ويليام وكيت في يوم الكومنولث

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الحمل والولادة في اليوم الحادي عشر من رمضان 2025

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الزبير بن العوام "حواري رسول الله"

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر الانتصارات للمسلمين قديمًا وحديثًا

المزيد
الجريدة الرسمية