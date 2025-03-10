خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الإثنين

رصدت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة اليوم الاثنين.

والبداية من المملكة العربية السعودية

حيث استهل المؤشر الرئيسي تعاملات جلسة اليوم في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبه0.38%وهي تقدر ب 44نقطة ليصل الي 11791نقطة بقيم تداول تقارب 7مليار ريال.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبه 0.53%وهي تقدر ب 39نقطة ليصل الي 7379نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 55مليون دينار.

وفي الامارات

تواجدت مؤشرات الأسواق الإماراتية في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبه 0.69%وهي تقدر ب 36نقطة ليصل الي 5186نقطة، كما انخفض نؤشر فوتسي ابوظبي بنسبه 0.16%وهي تقدر ب 16نقطة ليصل الي 9432نقطة، وسط قيم تداول تصل الي 3مليار درهم بنهايه الجلسه.

وكان اداء الاسواق العربية في جلسة الاحد اول جلسات الاسبوع تباينا ففى المملكة العربية استمرت مؤشراتها في التواجد في المنطقة الحمراء بعد اسبوع من الخسائر بسبب صدور نتائج اعمال شركات الطاقة والتي أتت أقل من توقعات العديد من الخبراء والمتعاملين حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.4% وهي تقدر ب 47نقطة ليصل الي 11763نقطة مع تدني في قيم التداول ليصل الي 6.5مليار ريال بنهايه جلسه التداول.

وفي الكويت وبفضل نتائج اعمال اسهم قطاع الصيرافة والخدمات المالية وبسبب ارتفاع قيم التداول اليوميه ارتفع مؤشر الكويت 50بنسبة 0.41%وهي تقدر ب 35 نقطة ليصل الي 7398نقطة بقيم تداول تجاوز 55مليون دينار.

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