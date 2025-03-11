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محافظات

بسعر 260 جنيها للكيلو، قافلة سيارات اللحوم تجوب اليوم قرى ومركز المنصورة

بيع اللحوم بالدقهلية،
بيع اللحوم بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم الثلاثاء، بمركز المنصورة، وتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرًا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلًا رمضان، ومنافذ بيع الخضراوات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بتخفيف العبء عن المواطنين.

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة، فإن سيارات اللحوم تبدأ صباح اليوم البيع بسعر 260 جنيها للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، والسيارات تتواجد، قرية تلبانة أمام الموقف، وفي قرية طناح أمام الوحدة الصحية.

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