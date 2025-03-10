الثلاثاء 11 مارس 2025
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محافظات

ضبط 2 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 299 مخالفة في الدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

ضبط  2 طن ملح وذرة وسلع متنوعة منتهية الصلاحية  وتحرير 299 مخالفة 

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 2 طن، ذرة وملح خشن وسلع متنوعة، مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وردع الجشعين.

تحرير 299 مخالفة خلال ثلاثة أيام

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها، وأسفرت عن تحرير 299 مخالفة خلال ثلاثة أيام، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 144 مخالفة، 

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 85 مخالفة

وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 85 مخالفة، وضبطت 20 شيكارة ملح خشن، 22 شيكارة ذرة، 5 جردل جبن، 34 كيلو لحوم وهمبرجر، 250 كيلو صابون سائل، 3 اسطوانات غاز.

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