حقيقة عقد لقاء بين ترامب ونظيره الصيني في يونيو المقبل

بدأت الولايات المتحدة والصين مناقشات حول عقد قمة محتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، والتي تعقد في الولايات المتحدة في يونيو المقبل.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، وتأتي هذه المناقشات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التواصل الثنائي بين البلدين في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية المتصاعدة.

التوترات التجارية والجيوسياسية المتصاعدة بين أمريكا والصين

بحسب الصحيفة، فإن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة، لكن مجرد مناقشة عقد القمة يشير إلى اهتمام كلا الجانبين بتحسين العلاقات الثنائية.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب وشي جين بينج، من خلال ممثليهما، أعربا عن اهتمامهما بعقد القمة منذ فوز الجمهوريين في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تعقد القمة في يونيو، وهو الشهر الذي يحتفل فيه الزعيمان بعيد ميلادهما، مما قد يكون بمثابة إشارة إلى حسن النية في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترات كبيرة.

تأتي هذه المناقشات في ظل تصاعد الضغوط التجارية بين البلدين. فقد فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية في أوائل مارس، مستشهدة بدور بكين في تدفق مادة الفنتانيل المخدرة إلى السوق الأمريكية.

حرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط معدل التعريفات الجمركية على الواردات الصينية إلى 35% مقارنة بـ 14.5% في عام 2023.

وردت الصين بفرض تعريفات جمركية مماثلة، لكنها كانت محدودة النطاق لتجنب التصعيد. ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن بكين مهتمة بإجراء مفاوضات لمنع تشديد العقوبات الأمريكية بشكل أكبر، خاصة في مجالات القيود على الاستثمار وصادرات التكنولوجيا.

لم يعلق البيت الأبيض رسميا على هذه المعلومات حتى الآن، مما يترك المجال مفتوحا للتكهنات حول مدى جدية هذه المناقشات وإمكانية عقد القمة فعليا. ومع ذلك، فإن مجرد وجود هذه المناقشات يشير إلى أن كلا الجانبين يبحثان عن وسائل لتخفيف التوترات وإعادة بناء الثقة.

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