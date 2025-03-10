المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية فريدة تزامنا مع احتفالات العاشر من رمضان

عرض المتحف المصري بالتحرير، قطعة أثرية فردية بمناسبة ذكري احتفالات العاشر من رمضان.

لوحة انتصارات الملك مرنبتاح

وأعلن مسئولي المتحف المصري بالتحرير عن عرض لوحة انتصارات الملك مرنبتاح، الشاهدة على قوة وبأس وتفاني جيوش مصر في الدفاع عن أرضها عبر العصور.

نُقشت هذه اللوحة في معبد الملك مرنبتاح الجنائزي بطيبة، وتعود إلى العام الخامس من حكمه، لتسجل قصة انتصار مصر على الليبيين وشعوب البحر، وتختتم بقائمة لأعداء مصر.

فتح باب الزيارة بالمتحف المصري بالتحرير

ويفتح المتحف المصري بالتحرير أبوابه للزائرين يوميًا خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً على أن يتم غلق شباك التذاكر تمام الثالثة مساءًاا.

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