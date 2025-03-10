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رياضة

جوتا: توقفوا عن عد أرقام محمد صلاح فهو الأفضل على الإطلاق

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أثنى الدولي البرتغالي ديوجو جوتا، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، على مستوى زميله المصري محمد صلاح، قبل مواجهة باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء على ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

جوتا يثني على أداء محمد صلاح 

وقال جوتا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "توقفوا عن عد الأرقام القياسية لصلاح، فهو الأفضل على الإطلاق".

وأضاف: "محمد صلاح يقوم بأشياء لا تصدق.. في نهاية الموسم سنرى أرقامه النهائية، نعلم أننا نستطيع الاعتماد عليه، ومن الجيد أن يكون لدينا لاعب مثله".

وعن موسمه الحالي، قال: "كان موسمًا صعبًا بالنسبة لي، لقد واجهت بعض الأمور المعقدة خلال الموسم، ولم أشعر بأني في أفضل حالاتي، في الأشهر القليلة الماضية.. سأحاول الوصول إلى أقصى ما لدي، وسأبذل قصارى جهدي".

وأكمل: "نعلم أن مباراة الغد ستكون مختلفة أمام جماهيرنا.. لقاء الأسبوع الماضي (الفوز على سان جيرمان 1-0) كان صعبًا جدًا، من الواضح أن بعض مباريات الموسم صعبة.. لكن الطريقة التي سارت بها المباراة لم تكن حسب الخطة".

وأردف: "رغم أن الأمور لم تسر على ما يرام، فقد كنا في غاية تركيزنا خلال المباراة.. كان الأمر يعني الكثير.. أظهرنا الشخصية التي يتمتع بها هذا الفريق".

وبشأن مرور 4 سنوات، على آخر مرة سجل فيها هدفًا بدوري أبطال أوروبا، قال: "دعونا نحتفل بمرور 4 سنوات! الإحصائيات هي أيضًا جزء من اللعبة اليوم بشكل خاص، لكنها لا تقول كل شيء".

وتابع: "أريد التسجيل، لكن هذا ليس العامل الذي يؤثر على أدائي.. لا مانع لدي إذا لم أسجل وتأهلنا".

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