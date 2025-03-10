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ثقافة وفنون

الحلقة 10 من مسلسل عقبال عندكوا، جورجينا تشعل الغيرة بين إيمي سمير غانم وحسن الرداد

عقبال عندكوا
عقبال عندكوا

 

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “عقبال عندكوا” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، عدد من الاحداث المشوقة، حيث ناقشت الحلقة الغيرة بين الأزواج، من خلال قصة سامح سميح “حسن الرداد، الذي يعمل كابتن طيار، وزوجته جيلان ”إيمي سمير غانم، التي تعمل يوتيوبر.

 

وتشك جيلان في تصرفات زوجها وتفرض عليه حصارًا كبيرًا، ويصل الإمر إلى أنها تستأجر شقيقها من أجل نقل أخبار زوجها لها، ليكشف لها أن سامح على علاقة بجورجينا حبيبة اللاعب كريستيانو رونالدو مما يتسبب له في أزمة كبيرة

مسلسل عقبال عندكو

تذاع حلقات مسلسل عقبال عندكوا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة cbc، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا وكذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي.

 

قصة مسلسل عقبال عندكو

وتقدم إيمي سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمي وأشجان الذي عرض في شهر رمضان 2017.

أبطال مسلسل عقبال عندكو

 

مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد وإبرام سمير.

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