الإثنين 10 مارس 2025
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أخبار مصر

مدبولي: إصلاحات جمركية جذرية لدعم الصادرات ولا مكان للبيروقراطية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات جمركية جذرية تستهدف دعم قطاع الصادرات، مشددًا على أنه لا مكان للبيروقراطية في منظومة الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتحفيز المصدرين.  

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث تمت مناقشة الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية.  

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإدخال أنظمة إلكترونية متطورة لتسريع الإجراءات، مما يسهم في تقليل التكلفة على المصدرين وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.  

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بأي معوقات بيروقراطية تعطل حركة الصادرات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من القرارات الداعمة للمصدرين، بما في ذلك تسريع رد الأعباء التصديرية، وتقديم حوافز إضافية للشركات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة في التصدير.  

وفي ختام الاجتماع، وجّه مدبولي بضرورة المتابعة المستمرة لمدى تنفيذ الإصلاحات الجمركية، والتنسيق الدائم مع مجتمع الأعمال لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإجراءات الجديدة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

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