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أخبار مصر

إصلاح جمركي صارم، مدبولي: لا مكان للمهربين في مصر

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.  

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة عازمة على تنفيذ إصلاحات جذرية في المنظومة الجمركية، باعتبارها خطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أنه "لا مكان للمهربين في مصر"، وأن الدولة ستتخذ إجراءات صارمة لمكافحة التهريب بكل أشكاله.  

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير الإجراءات الجمركية، بما في ذلك تطبيق أحدث النظم التكنولوجية لتسريع الإفراج الجمركي، وتعزيز منظومة الرقابة لمنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال التهريب الجمركي.  

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، وضمان انسيابية حركة التجارة، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.  

وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بالإسراع في تنفيذ خطط التطوير، وتكثيف حملات الرقابة لمنع أي تجاوزات، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في مواجهة التهريب، وستواصل جهودها لحماية الاقتصاد المصري وتحفيز بيئة الاستثمار.

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المنظومة الجمركية الدكتور مصطفى مدبولي مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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