مسلسل حكيم باشا الحلقة 10، اشتعال الصراع بين مصطفى شعبان وأبناء عمه نوح

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 10 حول التحقيق مع حكيم في النيابة وأثبتت تقرير الفحص بأن الآثار التي كانت معه مقلدة وليست حقيقية، وأكد حكيم لوكيل النيابة بأنه حصل عليها حتى يوزعها هدايا للسائحين في معبد دندرة ليتم الإفراج عنه فورا.

ويعود حكيم إلى القصر ويستقبله سليم وبحر ويعتذرون له عن غيابهم وقت حجزه لكن تبدو على وجهه علامات الاستياء، كما يجد غراب وواصل يأتون ومعهم “زفة” ويخبرونه أنها ليست بسبب خروجه ولكن لحصولهما على مناقصة الطريق الغربي بمساعدة سليم.

وحينما يصل حكيم القصر يجد علامات الاعتداء على وجه زوجته غزل، وعندما سأل عن السبب قال له بحر بأن زوجته سرقت شقيقته، ثم صفع حكيم غزل علي وجهها، وبعد ذلك صفع سليم على وجهه اعتدى على زوجته في غيابه، واشتعلت الأجواء بين حكيم وأبناء عمه نوح حيث رفع بحر المسدس أمام وجه حكيم بعد صفعه بالقلم، وانتهت الحلقة على وجود خطة من أبناء عمه نوح على كيفية حصولهم على حقهم وأموالهم من حكيم بعدما اشتعل الصراع بينهم، ونصحهم والدهم بضرورة الانتظار أثناء ارتفاع موجة الغضب ثم التصرف بعد هدوء الأوضاع.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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