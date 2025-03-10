"حكيم باشا"، شهادة ميلاد مصطفى شعبان في عالم الدراما الصعيدية

مسلسلات رمضان 2025، حظى مسلسل حكيم باشا للفنان مصطفى شعبان على إشادات وردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ انطلاق حلقاته الأولى.

كما حقق المسلسل نسب عالية من المشاهدات عبر موقعي فيس بوك وتيك توك بلغت 400 مليون مشاهدة في أول أسبوع من شهر رمضان.

وكشفت صفحة الفنان مصطفى شعبان الرسمية على فيس بوك عن إحصائيات عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي في أول 7 أيام من شهر رمضان الكريم، حيث بلغت عدد مشاهدات فيديوهات المسلسل على فيس بوك حوالي 280 مليون مشاهدة، وبلغت المشاهدات حوالي 120 مليون على تطبيق Tik Tok، هذا بخلاف تصدر المسلسل التريند أكثر من مرة على موقع X وموقع يوتيوب.

وإلى جانب ما سبق، فقد عبر كثير من المتابعين عن آراء إيجابية حول المسلسل بعناصره المختلفة من تمثيل وقصة وإخراج وديكور وملابس وغيرها من العناصر التي كونت في الأخير صورة مميزة وعملا مختلفا.

ويعتمد نجاح المسلسل بشكل أساسي على أداء الفنان مصطفى شعبان الذي نجح في تقديم شخصية حكيم، كبير بلدته وقائدها، بامتياز واستطاع أن يتنقل بسلاسة بين الانفعالات المختلفة خلال الأحداث ليكون مقنعا في الغضب والحدة وكذلك في الرومانسية فضلا عن لمسة الكوميديا التي تميز شخصيته وتضيف للأحداث، ولأن هذه هي المرة الأولى لمصطفى شعبان كصعيدي فإن “حكيم باشا” يعد بمثابة شهادة ميلاد لمصطفى شعبان في عالم الدراما الصعيدية.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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