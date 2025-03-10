الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو محمود ياسين يكشف طبيعة العلاقة بين العوضي وياسمين عبد العزيز بعد الانفصال

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، فيتو

أكد السيناريست عمرو محمود ياسين، أنه سبق له العمل مع كل من ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في أعمال مختلفة، موضحًا أنه شارك مع العوضي في مسلسل منذ سنوات طويلة، حيث قدم دورًا كبيرًا حينها، ويرى أنه فنان مهم وجيد.

 

العلاقة مع ياسمين عبد العزيز

وأضاف "ياسين"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: أنا أعتبر ياسمين عبدالعزيز أختي وصديقتي، وهي جزء من عائلتي، لذلك يحرص على استشارتها قبل أي عمل يجمعه بـأحمد العوضي، لكني لا أعتقد أنها سترفض ذلك، لأنها تجاوزت أمر انفصالها عنه تمامًا".

 

انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وشدد على أن الانفصال تم بكل حب واحترام متبادل، مشيرًا إلى أن العوضي لا يزال يحترم ياسمين كإنسانة وفنانة كبيرة يقدرها الجميع، مضيفًا: "أنا لست على خلاف مع العوضي، فهو نجم مميز، ولا أمانع من التعاون معه في أي عمل خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أنه توقع نجومية العوضي منذ سنوات طويلة عندما عمل معه لأول مرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو محمود ياسين ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي القاهرة والناس برنامج حبر سري

مواد متعلقة

ياسمين عبد العزيز: "ربنا نصرني".. والجمهور يعلق

بدرية طلبة عن علاقة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز: هو بس المستفيد منها

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

الأكثر قراءة

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

مسلسل إش إش الحلقة 11، زواج مي عمر وماجد المصري

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

السيسي: انتصار العاشر من رمضان يذكرنا بصلابة الشعب وقدرته على صد العدوان

صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار

تشكيل الزمالك الأقرب لمباراة الأهلي في القمة 130

منوعات

المزيد

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 10-3-2025

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، مكحول بن أبي مسلم "إمام أهل الشام"

ما موقف الإسلام من التنمر وهل يعصم الصيام الحقيقي صاحبه منه ؟ وزير الأوقاف السابق يرد

عمرو خالد: حياتنا مليئة بالأوجاع والتحديات وهذه طريقة الوصول لأحسن العيش (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية