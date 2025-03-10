عمرو محمود ياسين يكشف طبيعة العلاقة بين العوضي وياسمين عبد العزيز بعد الانفصال

أكد السيناريست عمرو محمود ياسين، أنه سبق له العمل مع كل من ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في أعمال مختلفة، موضحًا أنه شارك مع العوضي في مسلسل منذ سنوات طويلة، حيث قدم دورًا كبيرًا حينها، ويرى أنه فنان مهم وجيد.

العلاقة مع ياسمين عبد العزيز

وأضاف "ياسين"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: أنا أعتبر ياسمين عبدالعزيز أختي وصديقتي، وهي جزء من عائلتي، لذلك يحرص على استشارتها قبل أي عمل يجمعه بـأحمد العوضي، لكني لا أعتقد أنها سترفض ذلك، لأنها تجاوزت أمر انفصالها عنه تمامًا".

انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وشدد على أن الانفصال تم بكل حب واحترام متبادل، مشيرًا إلى أن العوضي لا يزال يحترم ياسمين كإنسانة وفنانة كبيرة يقدرها الجميع، مضيفًا: "أنا لست على خلاف مع العوضي، فهو نجم مميز، ولا أمانع من التعاون معه في أي عمل خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أنه توقع نجومية العوضي منذ سنوات طويلة عندما عمل معه لأول مرة.

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