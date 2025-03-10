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أخبار مصر

بدء اختبارات جديدة بمونوريل شرق النيل الأربعاء

المونوريل
المونوريل
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تبدأ هيئة الأنفاق بعد قليل اختبارات مكافحة الدخان والحريق بمحطة مونوريل شرق النيل بمحطة المشير على أن تبدأ بعد غد أيضا بمحطة أخرى هى محطة العدالة. 

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب تم تحديد موعد إجراء الاختبارات الداخلية لنظام سحب الدخان لبعض محطات مونوريل شرق النيل، تمهيدًا للاختبارات النهائية، يوم الأربعاء الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٥ بمحطة رقم ٢٢ (محطة العدالة) اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا. 

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.

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الهيئة القومية للأنفاق مونوريل شرق الني سلامة الركاب لهيئة القومية للانفاق محطات مونوريل

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