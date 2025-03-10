محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي بالديوان العام ضمن احتفالات العيد القومي

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وذلك بهدف تسهيل إجراءات المواطنين وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، بالتعاون مع وزارة التخطيط.

يأتي ذلك ضمن احتفالات محافظة قنا بعيدها القومي، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وحازم بجاتو، مدير المركز التكنولوجي، إلى جانب ممثل عن وزارة التخطيط وعدد من القيادات التنفيذية.

من جانبه، أوضح محافظ قنا أن المركز مقام على مساحة 308 أمتار مربعة، ويضم 14 شباكًا لخدمة المواطنين، ويهدف إلى ميكنة جميع الخدمات المقدمة لهم، كما تشمل الأعمال الجارية حاليًا أرشفة البيانات وتسجيل معلومات إدارات الديوان، مثل الشؤون القانونية وإدارة الأملاك، بمشاركة عدد من شباب الخريجين، تحت إشراف لجنة المتابعة بالديوان العام وفريق عمل وزارة التخطيط.

وأضاف المحافظ أن المنظومة الرقمية للمركز تشمل تسجيل بيانات أراضي الدولة والمستحقات المالية المرتبطة بها، إضافة إلى توحيد الخزائن ومندوبي التحصيل، مما يسهم في تسهيل عمليات الدفع عبر المركز التكنولوجي.

التقنيات المتطورة لتقديم خدمات المرافق في قنا

وأكد "عبد الحليم" أن المركز تم تجهيزه بأحدث التقنيات المتطورة لتقديم خدمات المرافق المختلفة عبر نظام الشباك الواحد، بهدف تسريع الإجراءات والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تخصيص شباك خاص لذوي الهمم، مع إنشاء منحدر لتسهيل حركتهم وضمان حصولهم على الخدمات بسهولة.

يذكر أن المنظومة الرقمية الجديدة تتيح للمواطنين تسجيل طلباتهم إلكترونيًا، ومتابعة الردود الفورية عبر مراكز خدمة العملاء، من خلال موظفين تلقوا تدريبًا مكثفًا لضمان تشغيل المنظومة بكفاءة وبأعلى مستويات الدقة والسرعة، في إطار المبادرة القومية لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي لتقديم خدمات أكثر تطورًا وسهولة للمواطنين.

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