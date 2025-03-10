البلشي: أزمات قيد الصحفيين تهدد مستقبل المهنة والنقابة لم تتدخل في عمل اللجنة (صور)

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين والمرشح على ذات المنصب في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن ملف القيد في النقابة يعاني من تشوهات كبيرة، مما أثر بشكل سلبي على مستقبل المهنة.



وأوضح البلشي أن هناك حالة من تركز الملكية في عدد محدود من المؤسسات، سواء في المؤسسات القومية أو الشركة المتحدة، في ظل محاولات قليلة من بعض الصحف المستقلة لمقاومة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الصحف لا تقوم بتعيين صحفيين جدد، مما يخلق فجوة بين تجدد المهنة وعدم وجود مسارات واضحة للصحفيين الجدد.



وأضاف أن الوضع الحالي أدى إلى اتهامات لبعض الصحف بالمتاجرة بعضوية النقابة، في ظل غياب حلول جذرية لحل أزمة التوظيف والتعيين داخل الصحف، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في هذا الملف لضمان تحقيق العدالة المهنية وحماية حقوق الصحفيين.



ملف القيد بنقابة الصحفيين

وأضاف البلشي أن ملف القيد يواجه أزمة معقدة تتطلب حلولًا جذرية، مشددًا على أن معالجة تشوهات سوق العمل الصحفي هو الحل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة.



وأوضح خلال لقائه بالصحفيين في جريدة وموقع "فيتو" ضمن جولاته الانتخابية، أن هناك مسارين مرّين أمام النقابة لحل الأزمة، أولهما إغلاق ملف القيد تمامًا، مما يعني إغلاق السوق أمام الصحفيين الجدد ومنع تجدد المهنة لفترة طويلة، وهو حل يطرحه البعض، بل إن هناك من يطالب بإغلاق القيد لمدة خمس سنوات.



أما المسار الثاني، فيتمثل في رفض هذا الحل باعتباره ظلمًا لأجيال كاملة تعمل بالفعل في الصحافة، لكنه يتطلب إصلاحًا حقيقيًا لوضع المهنة، وهو ما يراه البلشي الحل الأنجع، مؤكدًا: "هذا الصراع حله، في تقديري، هو معالجة تشوه السوق، وهذا لا يعني أننا توقفنا ولم نتخذ خطوات مهمة في هذا الإطار.

وأشار إلى أن مجلس النقابة لم يتدخل في عمل لجنة القيد على الإطلاق، إلا في حالات محدودة رفعتها اللجنة للمجلس بسبب اختلاف داخلي، مشيرًا إلى أن إجمالي هذه الحالات خلال العامين الماضيين لم يتجاوز 15 حالة، وقد تم حسمها جميعًا لصالح الحل الأكثر إنصافًا للمتقدمين.



وأوضح البلشي، خلال لقائه بالصحفيين في جريدة وموقع "فيتو"، أن لجنة القيد عملت باستقلالية تامة، وتم تعزيز عملها بإجراءات اختبار إضافية دقيقة وشديدة المهنية بعد التدريب، بالإضافة إلى الاستعانة بلجنة فنية متخصصة، تم تشكيلها من أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما ساهم في تحقيق تحسن واضح في ملف القيد.





وتابع قائلا “بعض الأزمات التي يراها البعض داخل لجنة القيد تعود إلى عوامل متعددة، منها وضع قواعد صارمة لضبط آليات القبول، وانتقال النقابة من حالة وصفها البعض بالتسيب إلى نهج أكثر انضباطًا في تقييم المتقدمين”.





جدول الانتساب بنقابة الصحفيين



وأضاف أن نظام الانتساب لم يكن ابتكارًا جديدًا، بل هو حق منصوص عليه في المادة رقم 12 من قانون النقابة، إلا أنه كان قد أُغلق لفترة طويلة بطريقة غير مباشرة دون وضع ضوابط واضحة.



وأوضح البلشي، خلال لقائه بالصحفيين في جريدة وموقع "فيتو"، أن هذا الإغلاق أدى إلى فتح الباب أمام قرارات القيد الاستئنافي، والتي سمحت بدخول أعضاء إلى جدول النقابة دون الخضوع للمعايير المعتادة، مما شكل خللًا في آلية القبول.



وأشار إلى أن النقابة سعت لمواجهة هذه الفوضى من خلال دعوة الجمعية العمومية لوضع ضوابط واضحة لنظام الانتساب، بحيث يتم تنظيمه بشفافية وبمشاركة الأعضاء. ولفت إلى أن 30 حالة فقط دخلت هذا العام عبر القيد الاستئنافي، مؤكدًا أنه إذا تم وضع الضوابط اللازمة، فلن يتم قبول أي شخص لا يستوفي الشروط، مما يعزز من حماية المهنة وضمان معايير عادلة في القيد.

















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