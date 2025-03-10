بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات تسليم 35 مشروع تمكين للشباب، وتوزيع 10 أجهزة عرائس للفتيات المقبلات على الزواج، مقدمة من مؤسسة "حياة كريمة"، وبالتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج.

محافظ سوهاج يشهد تسليم 35 مشروع تمكين و10 أجهزة عرائس للفئات الأولى بالرعاية

وقد تنوعت المشروعات التي تم تسليمها ما بين "ملابس، وأحذية، ومخبوزات، ومنظفات، وبضائع للأكشاك"، بالإضافة إلى عدد 3 تروسيكل"، وشملت أجهزة العرائس "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز"، بالإضافة إلى جانب بعض المساعدات الغذائية.

وثمن المحافظ جهود مؤسسة "حياة كريمة" في التعاون مع الجهات التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وهنأ المحافظ المستفيدين من المشروعات والفتيات المقبلات على الزواج، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، ومؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم الدعم للمواطنين في مختلف المجالات.

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