الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

محافظ سوهاج يشهد تسليم 35 مشروع تمكين و10 أجهزة عرائس للفئات الأولى بالرعاية

محافظ سوهاج, فيتو
محافظ سوهاج, فيتو

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات تسليم 35 مشروع تمكين للشباب، وتوزيع 10 أجهزة عرائس للفتيات المقبلات على الزواج، مقدمة من مؤسسة "حياة كريمة"، وبالتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج.

محافظ سوهاج يشهد تسليم 35 مشروع تمكين و10 أجهزة عرائس للفئات الأولى بالرعاية 

وقد تنوعت المشروعات  التي تم تسليمها ما بين "ملابس، وأحذية، ومخبوزات، ومنظفات، وبضائع للأكشاك"، بالإضافة إلى عدد 3 تروسيكل"، وشملت أجهزة العرائس "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز"، بالإضافة إلى جانب بعض المساعدات الغذائية.

وثمن المحافظ جهود مؤسسة "حياة كريمة" في التعاون مع الجهات التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وهنأ المحافظ المستفيدين من المشروعات والفتيات المقبلات على الزواج، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، ومؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم الدعم للمواطنين في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد عبد الهادى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان مؤسسة حياة كريمة وكيل وزارة الشباب والرياضة نائب المحافظ محافظ سوهاج حياة كريمة بسوهاج محمد عبد الهادي

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء كوبري أعلى مزلقان الروافع وتوسعة الكورنيش الغربي

ضبط 5 أطنان بوظة فاسدة بالعسيرات في سوهاج قبل بيعها للمواطنين

أخبار الحوادث اليوم: حقيقة اختطاف فتاة سوهاج.. حجز المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة بالشرقية وإجراء تحليل مخدرات له.. تسمم 4 حالات من أسرة واحدة بالغربية ووفاة طفل

جولة ميدانية لمحافظ سوهاج لمتابعة معارض أهلًا رمضان

الأكثر قراءة

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

مسلسل إش إش الحلقة 11، زواج مي عمر وماجد المصري

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

السيسي: انتصار العاشر من رمضان يذكرنا بصلابة الشعب وقدرته على صد العدوان

صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار

تشكيل الزمالك الأقرب لمباراة الأهلي في القمة 130

منوعات

المزيد

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 10-3-2025

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، مكحول بن أبي مسلم "إمام أهل الشام"

ما موقف الإسلام من التنمر وهل يعصم الصيام الحقيقي صاحبه منه ؟ وزير الأوقاف السابق يرد

عمرو خالد: حياتنا مليئة بالأوجاع والتحديات وهذه طريقة الوصول لأحسن العيش (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية