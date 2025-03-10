محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء كوبري أعلى مزلقان الروافع وتوسعة الكورنيش الغربي

قام اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بقرية "الروافع قبلي" بمركز سوهاج، وكوبري توسعة الكورنيش الغربي في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارية للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء كوبري أعلى مزلقان الروافع قبلي وكوبري توسعة الكورنيش الغربي

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير المساعد، والدكتور طلعت علي المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس محمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج.

وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بالروافع، حيث استمع إلى شرح مفصل عن المشروع، الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، ويشمل كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد، بطول 450 مترا، وعرض 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء كوبري للمشاة بتكلفة إجمالية للمشروع 200 مليون جنيه، ويهدف إلى تحقيق السيولة المرورية، وتسيير الحركة أعلى السكة الحديد، ويخدم مشروع الإشارات الكهربائية المرورية الخاصة بمحطة سوهاج للسكك الحديدية، بنسبة تنفيذ 53% حتى الآن.

إنشاء كوبري للمشاة بتكلفة إجمالية للمشروع 200 مليون جنيه

تضمنت الجولة كذلك تفقد أعمال إنشاء كوبري توسعة الكورنيش الغربي لربط المرحلة الأولى بالمرحلة الثانية استكمالا للمشروع كجزء من المرحلة الثانية للتوسعة، وذلك تيسيرا للحركة المرورية أعلى مصرف سوهاج العمومي، واستمع إلى شرح مفصل عن الكوبري الذي يتكون من ثلاثة أجزاء منها "الجزء البحري ويشمل عدد 4 محاور، بطول 25 مترا، والجزء الأوسط ويشمل 7 محاور بطول 160 مترا، والجزء القبلي يشمل 4 محاول بطول 25 مترا، بالإضافة إلى بلاطات الإنتقال، وقد وصلت نسبة التنفيذ به 88% حتى الآن، بإجمالي تكلفة 118.8 مليون جنيه.

وجّه محافظ سوهاج بزيادة العمالة في مواقع العمل وتكثيف الأعمال لضمان سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية للعاملين، وأكد أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة لدعم البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق لتحقيق سيولة مرورية وخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للانتهاء من المشروعات المتوقفة منذ فترة طويلة، والعمل على سرعة إنجازها بما يوفر الأمان الكامل للمواطنين بإنشاء الكباري أعلى الزلقانات، أو يسهم في تحسين المحاور المرورية وسيولتها بالمحافظة.

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