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محافظات

ضبط 5 أطنان بوظة فاسدة بالعسيرات في سوهاج قبل بيعها للمواطنين

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

تمكنت وحدة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج من ضبط ما يقرب من ٥ أطنان من مشروب البوظة بقرية أولاد حمزة بالعسيرات وعقب ورود معلومات تفيد بوجود مخزن تصنيع وتجهيز مشروب البوظة بأولاد حمزة بمركز العسيرات، ويمثل خطرًا على صحة المواطنين وتم ضبط المضبوطات. 

ضبط  "بوظة" بالعسيرات سوهاج قبل  بيعها للمواطنين 

 

وأوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج المشروب المضبوط يحظر عرضه وبيعه طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 707 لسنة 1968 حيث تم ضبط 5 طن " بوظة" بقرية أولاد حمزة بالعسيرات قبل بيعها للمواطنين وقمت بتكريم الفريق المشارك في الضبط  وذلك لمجهوداتهم وسعيهم على الحفاظ على صحة المواطنين وتم تحرير المحاضر وإرسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

 

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الحفاظ على صحة المواطنين وكيل وزارة الصحة بسوهاج مركز العسيرات البوظة مراقبة الاغذية قرار وزير الصحة والسكان

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