الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 700 صاروخ وألعاب نارية في حملة بقنا

ضبط 700 صاروخ والعاب
ضبط 700 صاروخ والعاب نارية في حملة بقنا

شنت مديرية التموين، بمحافظة قنا، بتنفيذ حملات على نطاق واسع بجميع أنحاء المحافظة شملت الحملات المرور على المطاحن لمتابعة مراحل الإنتاج المختلفة وتم المرور على المخابز البلدية للتأكد من جودة ووزن الخبز والمرور على المخابز السياحية والتأكد من الأوزان والأسعار المقررة.

 

هذا وقد أسفرت الحملات عن الآتي.

ضبط ٧ علب تمر الطاحونة منتهي الصلاحية أوزان مختلفة، وتم ضبط ٤ جراكن جبنه ملح خفيف منتهي الصلاحية وكان ذلك تحت إشراف إدارة تموين بندر قنا.

وتم ضبط قاروصة سجائر كليوباترا، وضبط  ٤ كشاف ليد موتوسيكلات،وذلك لعدم الاحتفاظ بالفواتير،كما تم تحرير ٢ محضر عدم اعلان عن الأسعار.
 

إدارة تموين قوص

ضبط  ٧٠٠ صاروخ وألعاب نارية تحت إشراف إدارة تموين فرشوط 
وتم تحرير ٢ محضر عدم الإعلان عن الأسعار

ضبط ألعاب نارية مجهولة المصدر وتم ضبط  ٣ دستة صواريخ نارية بكل دستة ١٠ علب في كل علبة ١٠ صواريخ باجمالى ٣٠٠ صاروخ نارى.
كما تم المرور على بعض  محطات الوقود التابعة للإدارة للاطمئنان على ارصدة المحروقات بها،وذلك تحت إشراف إدارة تموين نقادة.

 

إدارة تموين دشنا 
ضبط  ٢ جركن زيت سيارة التعاون عبوة الواحد ٤ لتر لعدم الاحتفاظ بالفواتير،وضبط ٨ ثمانية علب ألعاب نارية صغيرة، وتحرير ٣  محاضر عدم اعلان اسعار،وحررت إدارة تموين نجع حمادي ٤ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار

 إدارة تموين أبو تشت 

تحرير ٥ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وضبط  ٣ لفات سكر لعدم الاحتفاظ بالفواتير كما حررت الإدارة محضرا للذبح خارج المجازر الحكومية.

وقال حسن القط أن  المديرية تتابع الموقف التمويني على أرض الواقع لتحقيق التوازن وضبط الأسواق بصفة عامة.

وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور وزير التموين والدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين والدكتورة سحر عجاج وكيل المديرية بشأن ضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية الهامة بجميع أنواعها لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت إدارة تموين فرشوط قنا قوص محافظة قنا محافظ قنا وكيل وزارة التموين

مواد متعلقة

محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي بالديوان العام ضمن احتفالات العيد القومي

أسماء مصابي حادث قنا

مصرع تلميذ أسفل عجلات قطار في قنا

عكاوي يلتقي رؤساء أقسام مستشفيات قنا الجامعية

الأكثر قراءة

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

زوجة المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: "لو ثبتت إدانته هرفع دعوى خلع ضده"

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

طالبة تسأل: هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب؟ رد حاسم من علي جمعة

رئيس قسم الأنف والأذن بطب المنوفية يكشف مفاجأة حول وفاة الطالبة إيمان مصطفى

السيسي: انتصار العاشر من رمضان يذكرنا بصلابة الشعب وقدرته على صد العدوان

إصلاح جمركي صارم، مدبولي: لا مكان للمهربين في مصر

منوعات

المزيد

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 10-3-2025

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موقف الإسلام من التنمر وهل يعصم الصيام الحقيقي صاحبه منه ؟ وزير الأوقاف السابق يرد

عمرو خالد: حياتنا مليئة بالأوجاع والتحديات وهذه طريقة الوصول لأحسن العيش (فيديو)

علي جمعة يشرح علاقة الجن بالقطة السوداء 13 سببا يمنع الملائكة من دخول البيت ( فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية