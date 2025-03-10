ضبط 700 صاروخ وألعاب نارية في حملة بقنا

شنت مديرية التموين، بمحافظة قنا، بتنفيذ حملات على نطاق واسع بجميع أنحاء المحافظة شملت الحملات المرور على المطاحن لمتابعة مراحل الإنتاج المختلفة وتم المرور على المخابز البلدية للتأكد من جودة ووزن الخبز والمرور على المخابز السياحية والتأكد من الأوزان والأسعار المقررة.

هذا وقد أسفرت الحملات عن الآتي.

ضبط ٧ علب تمر الطاحونة منتهي الصلاحية أوزان مختلفة، وتم ضبط ٤ جراكن جبنه ملح خفيف منتهي الصلاحية وكان ذلك تحت إشراف إدارة تموين بندر قنا.

وتم ضبط قاروصة سجائر كليوباترا، وضبط ٤ كشاف ليد موتوسيكلات،وذلك لعدم الاحتفاظ بالفواتير،كما تم تحرير ٢ محضر عدم اعلان عن الأسعار.



إدارة تموين قوص

ضبط ٧٠٠ صاروخ وألعاب نارية تحت إشراف إدارة تموين فرشوط

وتم تحرير ٢ محضر عدم الإعلان عن الأسعار

ضبط ألعاب نارية مجهولة المصدر وتم ضبط ٣ دستة صواريخ نارية بكل دستة ١٠ علب في كل علبة ١٠ صواريخ باجمالى ٣٠٠ صاروخ نارى.

كما تم المرور على بعض محطات الوقود التابعة للإدارة للاطمئنان على ارصدة المحروقات بها،وذلك تحت إشراف إدارة تموين نقادة.

إدارة تموين دشنا

ضبط ٢ جركن زيت سيارة التعاون عبوة الواحد ٤ لتر لعدم الاحتفاظ بالفواتير،وضبط ٨ ثمانية علب ألعاب نارية صغيرة، وتحرير ٣ محاضر عدم اعلان اسعار،وحررت إدارة تموين نجع حمادي ٤ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار

إدارة تموين أبو تشت

تحرير ٥ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وضبط ٣ لفات سكر لعدم الاحتفاظ بالفواتير كما حررت الإدارة محضرا للذبح خارج المجازر الحكومية.

وقال حسن القط أن المديرية تتابع الموقف التمويني على أرض الواقع لتحقيق التوازن وضبط الأسواق بصفة عامة.

وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور وزير التموين والدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين والدكتورة سحر عجاج وكيل المديرية بشأن ضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية الهامة بجميع أنواعها لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

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