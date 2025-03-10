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محافظات

باستثمارات 20 مليون جنيه، محافظ قنا يفتتح السوق الحضاري بمجمع مواقف قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، السوق الحضاري الجديد بمجمع المواقف بمدينة قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

السوق الحضاري في قنا

من جانبه، أوضح المحافظ أن السوق الحضاري مقام على مساحة 4500 متر مربع، ويضم 136 محلًا تجاريًا و12 باكية، بالإضافة إلى كافتيريا مكونة من طابقين، ومبنى إداري، ومصلى للرجال وآخر للسيدات، وساحة انتظار سيارات، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه.

وأشار "عبد الحليم" إلى حرص المحافظة على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمحافظة، بما يعزز توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ويشجع على ثقافة العمل الحر.

وفي ختام جولته، وجه محافظ قنا،  بسرعة طرح المحال التجارية للتعاقد، لضمان تشغيل السوق في أقرب وقت ممكن، وتحقيق الاستفادة القصوى منه لخدمة المواطنين.

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