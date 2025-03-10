الإثنين 10 مارس 2025
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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بقنا

حادث تصادم بقنا
حادث تصادم بقنا

أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات ملاكي وميكروباص وربع نقل في قرية الجزيرية، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ فى قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم 3 سيارات في قرية الجزيرية مركز قنا،

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بشكل مبدئي جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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