أسماء مصابي حادث قنا

حصلت فيتو على أسماء مصابي حادث تصادم 3 سيارات ملاكي وميكروباص وربع نقل في قرية الجزيرية، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

أسماء مصابى حادث قنا

جاءت أسماء المصابين وحالتهم الصحية كالآتي "محمود حمدى محمود، 16 عامًا، اشتباه كسر بالركبة اليمنى مع كدمات وسحجات بالجسم، وعبد عبد الحليم حسين، 45 عامًا، اشتباه كسر بالكاحل الأيمن مع اشتباه كسر بالفك العلوي. وج.ه.ح، تبلغ من العمر 50 عامًا،اشتباه كسر بالفك العلوى مع اشتباه كسر بالحوض والركبة اليسرى والرسغ الأيسر، وشريف طنطاوى محمد، 49 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ مع اشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب شعبان رمضان أحمد، 54 عامًا، خلع بمفصل الكتف، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، 30 عامًا، كسر بالساق اليمنى، وزوجته ن. تبلغ من العمر 25 عامًا، كدمات ورضوض متفرقة بالجسم، وابنتيهما حبيبة عبد الرحيم محمد، 5 سنوات، كدمات ورضوض متفرقة بالجسم، ويارا عبد الرحيم محمد، 4 سنوات كدمات وسحجات بالجسم، وحسن خالد عامر، 20 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ مع اشتباه مابعد الارتجاج.

تفاصيل البلاغ فى قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم 3 سيارات في قرية الجزيرية مركز قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بشكل مبدئي جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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