الإثنين 10 مارس 2025
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محافظات

مصرع تلميذ أسفل عجلات قطار في قنا

اسعاف
اسعاف

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الاثنين، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال مروره من مزلقان غير شرعي، في قرية الخروعة مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع تلميذ دهسًا أسفل عجلات القطار على مزلقان في قرية الخروعة مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ث، يبلغ من العمر 11 عامًا، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال مروره مزلقان غير شرعي في الخروعة مركز دشنا وهو الضحية الثانية اليوم للقطار بعد دهس سيدة منذ ساعة تقريبا في قرية الرحمانية. 

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

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