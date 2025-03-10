الإثنين 10 مارس 2025
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أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف والصرف الصحي بمنشأة القناطر

نائب المحافظ
نائب المحافظ

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة تفقدية موسعة بمركز منشأة القناطر، شملت متابعة أعمال الرصف وتطوير البنية التحتية بقرى المركز.

متابعة أعمال الرصف بطريق بهرمس ذات الكوم

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بطريق بهرمس ذات الكوم، الذي يربط بين قرية الجلاتمة والكوبري العلوي بنكلا، حيث شدد على رفع معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان استيعاب الحركة المرورية المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.

تفقد قرية الرهاوي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وانتقل نائب المحافظ إلى قرية الرهاوي التابعة للوحدة المحلية بكفر حجازي، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وجّه برفع كفاءة منظومة النظافة والإشغالات، واستكمال أعمال تطهير مصرف الرهاوي المغطى والمكشوف، لضمان تحسين البيئة المعيشية لسكان القرية.

تسريع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الرهاوي

وفي إطار تحسين البنية التحتية، وجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الرهاوي، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير المطلوبة والجداول الزمنية المحددة.

لقاء مباشر مع أهالي قرية الرهاوي

وحرص نائب المحافظ خلال جولته على لقاء عدد من أهالي قرية الرهاوي، للاستماع إلى أهم المشكلات والاحتياجات، مؤكدًا حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات وتلبية متطلبات المواطنين في مختلف القطاعات.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، محمود سليمان مدير عام صرف شمال الجيزة، ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات المياه، الصرف الصحي، الغاز، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات.

وتواصل محافظة الجيزة جهودها في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن، من خلال متابعة ميدانية مستمرة لضمان إنجاز المشروعات وفق الخطط الموضوعة، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات الأهالي.

 

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