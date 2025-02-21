نتنياهو وكاتس يقتحمان منزلا فلسطينيا في طولكرم

اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أحد المنازل في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من خطوة مماثلة أقدم عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لـ نتنياهو وعدد من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل فلسطيني في مخيم مدينة طولكرم.

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، جولة في مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، حيث تفقد قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة هناك.

جولة استفزازية لنتنياهو في طولكرم

وتأتي هذه الزيارة في إطار ما وصفته وسائل الإعلام بمحاولة لاستفزاز الفلسطينيين.

وخلال الزيارة، أصدر نتنياهو تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، وذلك ردًا على محاولة تفجير حافلات في وسط إسرائيل.

نتنياهو يوجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية

كما وجه نتنياهو الشرطة بتكثيف الإجراءات الوقائية لمنع وقوع هجمات داخل المدن الإسرائيلية.

ويُذكر أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم السادس والعشرين على التوالي، مما أدى إلى نزوح ما يقارب 85% من سكان مخيم طولكرم تحت تهديد السلاح.

وهذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتحديدًا في طولكرم، مما يزيد من معاناة السكان الفلسطينيين ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.