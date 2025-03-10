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محافظة الجيزة: إصلاحات عاجلة بكوبري روض الفرج - الساحل (صور)

اصلاحات بالكوبري
اصلاحات بالكوبري
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وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح عاجلة بكوبري روض الفرج الساحل، بهدف تحسين كفاءة الكوبري وتسهيل الحركة المرورية عليه، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة الانتهاء السريع من أعمال الصيانة الدورية، مشددًا على أهمية متابعة كفاءة الطرق والكباري لضمان سلامة المواطنين.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالجيزة، أنه تمت معاينة المواقع التي وردت بشأنها الشكاوى، وعلى الفور تم الدفع بفرق الصيانة لإجراء الإصلاحات اللازمة، والتي شملت تركيب الباكيات المفقودة بسور الكوبري، وإغلاق فتحة السلم غير الآمنة، إضافةً إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الجيزة على تحسين البنية التحتية وضمان سلامة الطرق والكباري، استجابةً لمطالب المواطنين ورفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية.

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