الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

الدوري السعودي، التشكيل المتوقع لأهلي جدة والخليج وموقف محمد شريف

محمد شريف،فيتو
محمد شريف،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي فريق أهلي جدة نظيره الخليج في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة أهلي جدة ضد الخليج

 ومن المقرر أن تقام مباراة أهلي جدة ضد الخليج، اليوم الجمعة الموافق 7/ 3/ 2025، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024- 2025.

وتنطلق مباراة أهلي جدة ضد الخليج في دوري روشن السعودي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والخليج

 وتتولى شبكة قنوات "SSC" مسئولية نقل وبث مباراة أهلي جدة والخليج في دوري روشن السعودي للموسم الحالي.

وتُعد شبكة قنوات "SSC" الناقل الحصري لمنافسات الكرة السعودية والعربية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الخليج 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانييز، ماتيو دامس.
خط الوسط: زياد الجهني، جابري فيجا، عيد المولد.
خط الهجوم: ويندرسون جالينو، إيفان توني، رياض محرز.


تشكيل الخليج المتوقع  ضد الأهلي 

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.
خط الدفاع: منصور حمزي، مارسيل تيسراند، محمد الخبراني، بندر المطيري.
خط الوسط: كوربيليس، خالد السميري، مراد الهوساوي، توماس مورج.
خط الهجوم: محمد شريف، فابيو مارتينيز.

ويسعى فريق أهلي جدة، لتحقيق نتيجة الفوز على حساب الخليج، وذلك من أجل مواصلة  الانتصارات على المستويين المحلي والقاري.

كما يريد لاعبو فريق أهلي جدة هزيمة الخليج من أجل تحسين مركز الفريق على مستوى دوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الـ5 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة، ويسعى للفوز اليوم من أجل الدخول إلى المربع الذهبي وسط الكبار.

وفي المقابل، يتواجد الخليج في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

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