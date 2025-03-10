الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طفلة بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهدت مدينة دار السلام بسوهاج مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ونتج عنها مصرع طفلة بطلق وتم نقلها لمستشفى دار السلام المركزي وإلقاء القبض على طرفى المشاجرة.

مصرع طفلة بطلق نارى فى مشاجرة بدار السلام بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة ومتوفاة بمركز دار السلام طرف أول "مصطفى ع ع ع" 31 عاما عامل وابنته جنا 5 سنوات مصابة بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسرى وتم نقلها لمستشفى دار السلام المركزي وتوفيت عقب وصولها.
 

طرف ثان عبد الرحيم ط ا م 20 عاما عامل زراعي وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج مدينة دارالسلام بسوهاج مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الاطفال مركز شرطة دارالسلام مستشفى دار السلام المركزي خلافات الجيرة ولهو الاطفال خلافات الجيرة أمن سوهاج

مواد متعلقة

تسليم 28 نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء بسوهاج

حملات في 4 مدن بسوهاج للقضاء على ظاهرة انتشار الألعاب النارية

ربة منزل تطعن شقيق زوجها بمقص في سوهاج

بسبب بطارية، اشتعال النيران بسيارة نقل على الطريق الصحراوي في سوهاج

بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى بيت خلاف بسوهاج

شاهد، لحظة إطلاق مدفع الإفطار على كورنيش سوهاج

ضبط 476 قطعة ألعاب نارية متنوعة في حملة بسوهاج

الكشف بالمجان على 181 ألف مواطن بسوهاج

ads

الأكثر قراءة

مصطفى يونس يكشف سر فشل كل محاولات الصلح مع الخطيب

مصطفى يونس: كدت أتزوج للمرة الخامسة من راقصة في شارع الهرم

ارتفاع الليمون والملوخية والخيار، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

مصطفى يونس يوجه رسالة مؤثرة لمحمود الخطيب

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 10 مارس 2025

الخارجية الأمريكية: ترحيل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة

ترامب يعلق على مناورات خليج عمان بين إيران وروسيا والصين

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: الولد لا ينسب لوالده بعد فترة العدة حتى إذا أثبت الـDNA

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية