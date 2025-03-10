مصرع طفلة بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

شهدت مدينة دار السلام بسوهاج مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ونتج عنها مصرع طفلة بطلق وتم نقلها لمستشفى دار السلام المركزي وإلقاء القبض على طرفى المشاجرة.

مصرع طفلة بطلق نارى فى مشاجرة بدار السلام بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة ومتوفاة بمركز دار السلام طرف أول "مصطفى ع ع ع" 31 عاما عامل وابنته جنا 5 سنوات مصابة بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسرى وتم نقلها لمستشفى دار السلام المركزي وتوفيت عقب وصولها.



طرف ثان عبد الرحيم ط ا م 20 عاما عامل زراعي وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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