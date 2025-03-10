رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لمناقشة سبل تعزيز الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تنمية الصادرات باعتباره ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه المصدرين والحلول المقترحة لتحسين بيئة التصدير، بما في ذلك تيسير الإجراءات الجمركية، وتقديم الدعم الفني والمالي للمصدرين، وتعزيز الخدمات اللوجستية.

كما ناقش الاجتماع خطط تطوير القطاعات التصديرية المختلفة، وآليات تحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة، بهدف زيادة الصادرات غير البترولية، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات التصديرية، وتعزيز مكانة مصر في الأسواق الخارجية.

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