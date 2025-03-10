مسلسلات رمضان 2025، علقة ساخنة لعطية من عبدالستار الكف بالحلقة 11 من شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025 ، تبدأ أحداث الحلقة 11 من مسلسل شهادة معاملة أطفال بتصوير فيديو لعطية مدير أعمال عبدالستار الكف ليتم نشره عبر السوشيال ميديا، ويخبر الجميع أن عبدالستار الكف معه أموال كثيرة منذ 20 عامًا.

وتقوم مقبولة بمعرفة كل شىء عن أولاد عبد الرحيم غلاب، وتخبر زوجها صبري فواز كل شىء، ويبدأ في محاربة عبدالستار الكف.

ويقوم عبدالستار الكف بإجراء جلسات علاج طبيعي لتنشيط الذاكرة، يتذكر بعض المعلومات القديمة، كما يقوم عبدالستار بالاعتداء علي عطية "محمود حافظ" بسبب الفيديو الذي قام بنشره.

وتصل إنجي ابنة عبدالستار الكف للصحفي الذي كان يشن حملة علي عبدالرحيم غلاب والكف منذ 20 عامل، وأنهم قاموا بتلفيق بعض القضايا له كي يبعد عن الجميع.

ويذهب المعلم دبوري لمكتب عبدالستار الكف ويقومون بالقبض علي عطية كي يخبرهم عن مكان الكف، وبعد العثور عليه يتم تهديده بالقتل إن لم يدفع 20 مليون جنيه.

أحداث الحلقة 10 من شهادة معاملة أطفال

وشهدت أحداث الحلقة 10 من شهادة معاملة أطفال بقصة حب بين ابنة محمد هنيدي ووحيد "خالد أنور"، ويحكي لابنة خالته نهى عابدين عن قصة حبه الجديدة.

ويكشف سعد الحامي "صبري فواز" وعبدالستار الكف "محمد هنيدي" أن أولاد عبدالرحيم غلاب يريدونه أن يعمل معهم جاسوس لينقل لهم أخباره.

وتذهب مقبولة "سما إبراهيم" لمكتب عبدالستار الكف لتجد المكتب عبارة عن مزرعة أرانب، وبعض الحيوانات، وتطلب من عطية "محمود حافظ" أن يخبرها بما يريدون أولاد غلاب من طليقها، وتطلب منه أن ينقل لها كل أخبار عبدالستار ولكن بمقابل.

وتذهب زوجة صبري فواز الثانية له مكتبه لتهدده بفضحه إن لم يقوم بالذهاب لها في منزلهما.

ويقوم عبدالستار الكف بالاتصال بسما "نهى عابدين" ليحكى لها أحد المواقف التي تذكرها والخاصة بعبدالرحيم غلاب ومكان الذهب.



الحلقة التاسعة من شهادة معاملة أطفال

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، قيام عبدالستار الكف "محمد هنيدي" بسماع شرائط التسجيل لعبدالرحيم غلاب كي يعرف مكان الذهب الذي قام بإخفائه منذ 20 عامًا، ولكن في نهاية التسجيل لا يفقد أمله في العثور على الذهب.



ويبدأ عطية "محمود حافظ" مدير أعمال محمد هنيدي بمعرفة أن أولاد عبدالرحيم غلاب ليس لديهم أموال ويريدون الحصول على الذهب كي يقوموا بالسفر للخارج.

ويتقمص عبدالستار شخصية رجل صعيدي كي يشارك أولاد عبدالرحيم غلاب في شركتهم ويبدأ في النصب عليهم.

وتقوم مقبولة "سما إبراهيم" بتعنيف ابنتها لأنها بدأت التقرب من والدها عبدالستار، وأنها بعدت عن أصدقائها واتجهت لصديقة والدها الفنانة نهي عابدين.

ويظهر أحد الأشخاص داخل السجن قضى 20 عامًا من عمره داخل السجن بسبب عبدالستار الكف، والتوقعات كلها تشير إلى أن هذا الشخص هو عبدالرحيم غلاب.

شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل شهادة معاملة أطفال بفرض عبد الستار سيطرته على ابنته إنجي وطليقته مقبولة بسبب حالة التسيب التي يعيشون فيها.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز.

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