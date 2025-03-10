الإثنين 10 مارس 2025
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الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

طائرة هندية تعود
طائرة هندية تعود بعد إقلاع دام 10 ساعات، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة غريبة وغير مسبوقة، وقعت في طائرة خطوط هندية،  اضطرت للعودة إلى أمريكا بعد رحلة طيران استمرت 10 ساعات، ووصفت بأنها كانت رحلة كارثية.

طائرة تعود من منتصف الطريق بسبب فضلات الركاب

ويظهر الفيديو حالة الارتباك الشديد، الذي كان عليه ركاب الطائرة الهندية، التي أقلعت من أمريكا للهند، وفي منتصف الطريق عادت لأمريكا مرة أخري، بسبب انسداد حدث لكل دورات المياه بالطائرة، ولم يتبق سوى واحد فقط، ما أدى لحدوث روائح كريهة جدًا، سببت انزعاج لـ 300 راكب، كانوا على متن الطائرة.

 

حالة الارتباك تسيطر على ركاب الطائرة الهندية، فيتو
حالة الارتباك تسيطر على ركاب الطائرة الهندية، فيتو


وأضطرت الطائرة للعودة إلى أمريكا بعد رحلة وُصفت بالـ "كارثية"، أكدت فيها الخطوط الهندية أنها ستعوض الركاب.

وكانت طائرة تابعة لشركة طيران الهند، قد عادت  إلى شيكاغو إلينوي، بعد رحلة طيران استمرت 10 ساعات، والسبب يرجع إلى إنسداد دورات المياه بالطائرة، نتيجة الاستخدام المتزايد من الركاب لدورات المياه لقضاء حوائجهم، ما أدى لمحاصرة مئات الهنود على متن طائرة بدون دورة مياه.

أمتلاء 11 مرحاض بفضلات الركاب يسبب كارثة

يذكر أن رحلة الخطوط الجوية الهندية رقم (126)، كانت تسير في طريقها فوق جرينلاند، عندما تعطل 11 مرحاض في الطائرة، من أصل 12 مرحاضًا على متنها، بسبب امتلاء المرحاض بمخلفات الركاب، وكان المرحاض الوحيد العامل متواجدًا في قسم درجة الأعمال، ويستخدمه نحو 300 راكب، حسبما ذكر موقع View From The Wing
وقالت شركة طيران الهند إنها ستعرض استرداد المبالغ المدفوعة، مقابل إلغاء الرحلات، لكن ذلك لم يسبب ارتياحًا كبيرًا لبعض العملاء، الذين زعموا أنهم أجبروا على تحمل الكثير من الصعوبات، من أجل إعادة جدولة رحلاتهم أو استرداد الأموال.


ولم يكن من المألوف أن تتعرض مراحيض الطائرات للانسداد، حيث تتفاقم المشكلة عادة عندما يقوم الركاب بإلقاء أشياء غير مصرح بها في الأنابيب، لكن الأنسداد هذه المرة في الطائرة الهندية كان من كثرة استخدام الركاب الهنود للمراحيض، التي أمتلأت وتسببت في إحداث روائح كريهة.

تنظيف مراحيض الطائرة استمر ليومين

يذكر أن وجود مرحاض مسدود واحد أو اثنين، قد يكون كافيًا لإجبار طاقم الطائرة على العودة بالطائرة، والهبوط بسبب العدد المحدود من المراحيض المتاحة، حيث عادت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية من شيكاغو إلى دلهي بعد أن تسبب الركاب في انسداد 11 مرحاضًا من أصل 12 مرحاضًا في غضون 5 ساعات فقط. ولم يبق سوى مرحاض واحد في درجة الأعمال. 

دورات المياة المسدودو تجبر طائرة هندية على العودة للمطار، فيتو
دورات المياة المسدودو تجبر طائرة هندية على العودة للمطار، فيتو

ولتجنب انهيار فضلات الركاب بداخل الطائرة، عاد الطيارون إلى المطار، كي يتم تنظيف الطائرة، التي أخذت يومين لتظيفها من فضلات الركاب،والتخلص من الروائح الكريهة. 
 

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طائرة خطوط هندية ارتباك ركاب الطائرة الهندية إنسداد دورات المياه بالطائرة تعطل طائرة وعودتها للمطار تعطل طائرة هندية بسبب كارثي طائرة تعود أدراجها بعد طيران 10 ساعات

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