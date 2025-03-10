تقارير تكشف موقف ليفاندوفسكي من الاعتزال

كشفت تقارير إسبانية عن موقف روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة، من الاعتزال بعد بلوغه سن الـ36 عامًا.

وفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن النجم البولندي لا يفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي.

المهاجم البولندي يسعى لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى، ويرغب في مواصلة كتابة اسمه في تاريخ برشلونة وحصد المزيد من الألقاب.

أرقام ليفاندوفسكي مع البارسا حتى الآن

شارك في 133 مباراة.

سجل 93 هدفًا.

قدم 20 تمريرة حاسمة.

حقق 3 ألقاب.

في سياق آخر، واصل كيليان مبابي تألقه مع ريال مدريد، بعدما سجل هدفًا في فوز فريقه على رايو فاليكانو بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

المهاجم الفرنسي افتتح التسجيل للريال، ليواصل مطاردته لروبرت ليفاندوفسكي في سباق هدافي الليجا، حيث قلص الفارق إلى ثلاثة أهداف مع مهاجم برشلونة، الذي يتصدر القائمة.

هدافو الدوري الإسباني حتى الآن



21 هدف – روبرت ليفاندوفسكي

18 هدف – كيليان مبابي

14 هدف – أنتي بوديمير

13 هدف – رافينيا

13 هدف – سانسيت

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