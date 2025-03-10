محافظ الجيزة: تطوير ورصف طرق الواحات البحرية لتحسين الحركة المرورية

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار جهود المحافظة في تطوير البنية التحتية للطرق بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، بهدف تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من رصف عدد من الطرق الحيوية بالتعاون مع جهاز التعمير بالواحات، مما يسهم في تعزيز الربط بين الطرق الرئيسية وتخفيف الضغط المروري.

ومن الطرق التي تم تطويرها في الواحات البحرية طريق أحمد عيد المحامي الذي تم رصفه بطول 1.2 كم، حيث يربط بين طريق مصر – الواحات والطريق الدائري بمدينة الباويطي، مما يعزز كفاءة الحركة بين المحاور الرئيسية، وشارع البامب الذي يمتد بطول 1.2 كم من الطريق الدائري مرورًا بـ الطريق الأوسطي وصولًا إلى طريق مصر – الواحات بجوار شركة شهد الواحة، مما يسهم في تسهيل التنقل بين المحاور الحيوية، وطريق سيوة – القصر حيث تم استكمال أعمال الرصف بقرية القصر بطول 1 كم، مما يسهل تنقل المواطنين داخل المنطقة، والطريق الدائري الأوسطي وجارٍ حاليًا العمل على رصف طريق مزدوج بطول 1 كم، ضمن خطة التطوير الشاملة لتحسين الربط بين الدائري الأوسطي ومدينة الباويطي.



تحسين البنية التحتية لدعم السياحة والاستثمار

وأكد المحافظ أن تطوير شبكة الطرق بالواحات البحرية يأتي ضمن خطة شاملة لدعم الحركة السياحية والاستثمارية في المنطقة، حيث تسهم الطرق الجديدة في تسهيل وصول الزائرين والسكان إلى المعالم السياحية والمناطق الخدمية، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية ويشجع على الاستثمار في القطاع السياحي والتجاري.

وتواصل محافظة الجيزة تنفيذ مشروعات تطوير الطرق وفق أعلى المعايير لضمان تحقيق السيولة المرورية ودعم خطط التنمية المستدامة بالواحات البحرية، بما يواكب رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.