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تفاصيل نشاط قرينة السيسي في احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الملهمات (صور)

قرينة السيسي في احتفالية
قرينة السيسي في احتفالية يوم المرأة المصرية
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شهدت قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسى احتفالية يوم المرأة المصرية، كما كرمت مجموعة من السيدات المصريات الملهمات في احتفالية يوم المرأة المصرية.

كما شاهدت  السيدة انتصار السيسي عرضا مسرحيا عن إنجازات حواء والمكاسب التي تحققت لها في رائعة مسرحية للمخرج خالد جلال وذلك خلال احتفالية يوم المرأة المصرية بعنوان المرأة المصرية أيقونة النجاح.

وقال الطفل يونس يسرى يونس سفير مبادرة نور "شرف ليا إني موجود هنا في احتفالية يوم المرأة المصرية وبتكلم ونفسنا مصر تبقى أحسن بلد في الدنيا ونفسنا نشارك في البناء".

وأضاف: نتمنى من حضرتك تتكرمي برعاية برنامج "نور" علشان يستفاد منه كل ولد فى مصر

وأجابت  السيدة انتصار السيسى: أهلا بيك يا يونس احنا إن شاء الله هنسق مع المؤسسات المعنية، وكل سنة وانت طيب.

ومن جانبها قالت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة إنه في اليوم العالمي للمرأة نجد المرأة المصرية تقف بكل عزة وكرامة وشموخ أمام العالم أجمع تفخر بعصرها الذهبي النابع من إرادة سياسية حقيقة مؤمنة بأن تمكين المرأة حق أساسي من حقوق الإنسان.

ووجهت  الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم المرأة المصرية، قائلة: الرئيس السيسي المساند والداعم الأول للمرأة المصرية والشكر موصول للسيدة انتصار السيسي للدعم والمساندة الدائمة للفتاة والمرأة المصرية.

وأوضحت أن الجيل الجديد هو من يحمل شعلة الوعي وهو السبيل لبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.

والتقت السيدة انتصار السيسي بمجموعة من النماذج المشرفة من السيدات المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت السيدة انتصار السيسي: شرفت بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات  كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير".
 
وأضافت: أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا
 

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قرينة السيسي تكرم مجموعة من المصريات الملهمات في احتفالية يوم المرأة المصرية

قرينة السيسي تشهد احتفالية يوم المرأة المصرية

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