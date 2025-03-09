قرينة السيسي تشهد احتفالية المرأة المصرية

شهدت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، احتفالية المرأة المصرية.

والتقت السيدة انتصار السيسي، أمس السبت، بمجموعة من النماذج المشرفة من السيدات المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت السيدة انتصار السيسي: شرفت اليوم بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير".

وأضافت: أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا".



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