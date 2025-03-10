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حوادث

تقرير المعمل الجنائي يكشف سبب حريق ورشة بمدينة السلام

حريق ورشة، فيتو
حريق ورشة، فيتو

كشف تقرير الأدلة الجنائية حول حريق نشب في ورشة طلاء بمدينة السلام دون وقوع أي إصابات أن ماسا كهربائيا السبب في اندلاع النيران وأن المواد الموجودة من تنر وبنزين ساعدت على الاشتعال. 


حريق ورشة في السلام 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة طلاء بشارع الشركات بدائرة قسم شرطة السلام ثان وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مدينة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة السلام ثان النيابة العامة

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