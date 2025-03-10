الإثنين 10 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع سير العملية التعليمية خلال رمضان ويوجه بالالتزام بنسب الحضور

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بنسب الحضور المحددة وفق اللوائح والقرارات الوزارية.

وأكد المحافظ على ضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة لتشجيع الطلاب على الانتظام في الدراسة والمشاركة الفعالة في الأنشطة التعليمية، موجهًا مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتكثيف المتابعة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاختبارات الشهرية، خاصة اختبارات شهر مارس، لتقييم مستوى الطلاب والعمل على معالجة أوجه القصور.

جولات ميدانية لمتابعة الحضور والانضباط المدرسي

وفي هذا الإطار، قام سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بجولات تفقدية شملت مدارس إدارتي العجوزة والدقي التعليمية، لمتابعة دفاتر الحضور والغياب، الأنشطة المدرسية، وجداول الحصص الدراسية، والتأكد من انتظام العملية التعليمية.

وشملت الجولة مدارس سيد الشهداء الابتدائية، محمود عزمي الابتدائية، الشهيد ملازم أول حسن حسن محمد حسن الإعدادية بنين، يوسف السباعي الثانوية بنين بإدارة العجوزة التعليمية، ومدارس الأورمان التجريبية، الأورمان الثانوية العسكرية بنين، الأورمان الثانوية الرسمية، بين السرايات الابتدائية، المدينة الجامعية المشتركة، بإدارة الدقي التعليمية.


تعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين لتحسين الأداء الدراسي

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس لتعزيز تفاعل الطلاب، وتحفيزهم على التحصيل الدراسي، مما يسهم في تحسين الأداء التعليمي وضمان جودة العملية التعليمية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الجيزة على تحقيق الانضباط المدرسي، وضمان استمرار العملية التعليمية بكفاءة خلال شهر رمضان، مع تطبيق كافة اللوائح المنظمة لنسب حضور وغياب الطلاب.

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