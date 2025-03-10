الإثنين 10 مارس 2025
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أخبار مصر

نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

الدكتور طارق سعدة
الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة وضباط وأفراد وجنود أبنائنا من القوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، هذه الذكرى التي سطَّر فيها الجيش المصري أعظم انتصاراته في العصر الحديث.

وقال نقيب الإعلاميين إن يوم العاشر من رمضان لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان درسًا في الإرادة الوطنية والعزيمة الصلبة والتخطيط الحكيم، وستظل ذكراه لكل مصري مصدر فخرٍ واعتزاز بجيشه العظيم، الذي ضرب رجاله البواسل أروع الأمثلة في البطولة والعطاء والفداء دفاعًا عن الأرض وصونًا للكرامة.

وأكد سعده أن القوات المسلحة المصرية قدَّمت ولا تزال تقدِّم تضحيات جسامًا في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وأن تاريخ الجيش المصري المشرف يزخر بالمواقف البطولية التي تؤكد دوره المحوري في الدفاع عن الأرض، وهي التي فتحت مرحلة جديدة من عمر الوطن، مغلفة بالأمن والاستقرار، وهو ما أتاح الفرصة أمام الدولة لإطلاق مسيرة البناء والتنمية لبناء مصر الحديثة.

ووجَّه نقيب الإعلاميين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه ورعايته المستمرة لأسر وأبناء الشهداء، تقديرًا لتضحياتهم وما قدَّموه فداءً لمصرنا الحبيبة داعيًا أبناء الوطن جميعًا إلى استلهام روح النصر وتعزيز قيم العمل والعطاء من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا، والسير على خطى الأبطال الذين ضحَّوا بأرواحهم من أجل رفعة هذا الوطن.

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نقابة الإعلاميين الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

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