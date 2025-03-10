محافظ الجيزة: رفع 1600 حالة إشغال للمقاهي والمنشآت التجارية بحدائق الأهرام

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتائج الحملة المسائية التي نفذها قطاع حدائق الأهرام والتي استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق.



وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها مساء أمس بمناطق البوابة الثانية القديمة والبوابة الأولى بمنطقة ٢ أ عن رفع ١٦٠٠ حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين، دراجات بخارية )، وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام بالإضافة إلى غلق عدد من المحال والمقاهي المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأنهم لتعديهم على الطريق العام وإحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين على مدار اليوم.



كما شهدت الحملة إزالة لعدد من الإعلانات غير المرخصة إلى جانب المرور على منشآت مخالفة للتوجيه بالسير في إجراءات التصالح مع تحرير إنذارات لهم.



شن الحملات على مدار اليوم

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.



شهدت الحملات متابعة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء أحمد فتحي قائد شرطة المرافق ومعتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام.

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